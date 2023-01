Últimas 560 famílias assinam o contrato de financiamento do Residencial Celina Bezerra

As últimas 560 famílias assinaram na manhã desta quarta-feira (25) o contrato de financiamento do Residencial Celina Bezerra, localizado na região do Alfredo de Castro. As assinaturas foram feitas pelos sorteados que irão morar nos condomínios oito e nove da segunda etapa do residencial, que conta com 1440 apartamento.

“Concluímos hoje mais um ciclo. A assinatura dos contratos que faltavam é um avanço para que possamos entregar a tão sonhada casa própria para estas famílias que esperam por isso há muitos anos”, disse a secretária municipal de Habitação, Huani Rodrigues.

Com a conclusão da etapa de assinaturas, a Secretaria Municipal de Habitação agora aguarda autorização do Ministério das Cidades para marcar a data da entrega das chaves aos moradores contemplados.

Histórico

O residencial Celina Bezerra começou a ser construído em 2012 e após sua paralisação recebeu aporte financeiro do município para a retomada das obras e garantir uma moradia para as 1.440 famílias.

“Hoje é um dia de muita alegria para nós. Estamos encerrando a fase de assinatura de contratos pelas famílias contempladas no Residencial, que, com muito esforço da nossa gestão, a sua primeira etapa foi concluída e vamos entregar, em seguida, as chaves dos apartamentos para que estas 1440 famílias possam viver com mais dignidade e qualidade de vida”, afirmou o prefeito durante a solenidade de assinatura de contratos.