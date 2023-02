10 praias onde mar e rio se encontram no Litoral Norte de São Paulo

Reza a lenda que a água salgada acalma. Então, o Litoral Norte de São Paulo tem mais de duzentos motivos para relaxar seus visitantes. Ainda assim, a Região Turística composta pelas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, é também um paraíso para quem busca um banho de água doce.

Afinal, são diversas opções de cachoeiras e rios que se tornam verdadeiros refúgios em meio ao cenário de mar, areia e Mata Atlântica. Melhor ainda: nas cinco cidades integrantes do Circuito Litoral Norte de São Paulo, esses elementos se unem criando um cenário único que encanta seus visitantes.

Para comprovar, o consórcio turístico reuniu dez praias da região onde é possível tomar um banho de água salgada e doce. Confira:

Bertioga

Praia de Guaratuba

Situada entre os rios Guaratuba e Itaguaré, a praia tem mar aberto com águas cristalinas e calmas. A cerca de 20 quilômetros do centro da cidade, forma um cenário tranquilo ideal para as famílias em seus oito quilômetros de faixa de areia.

Praia de Itaguaré

Também localizada a 20 quilômetros do centro de Bertioga, Itaguaré tem três quilômetros de extensão, integra o Parque Estadual da Restinga de Bertioga e se divide em duas por uma enorme falésia. Com mar de ondas fortes, indicado para surfistas, o lugar também oferece como atrativo o encontro do mar com o rio que dá nome à praia, onde é possível praticar canoagem e stand up paddle.

Caraguatatuba

Praia da Mococa

Localizada entre as praias da Cocanha, ao sul, e Tabatinga, ao norte, a Mococa tem cerca de um quilômetro de extensão, conta com areias monazíticas (com uma concentração maior de minerais pesados) e mar calmo, ideal para banhistas e a prática do caiaque, que pode ser alugado no local. A costeira, próxima à foz do Rio Mococa, no lado norte da praia, é ideal para a prática de mergulho livre. Além disso, a praia da Mococa é também o local mais próximo da Ilha do Tamanduá, muito procurada por praticantes de pesca esportiva e mergulho livre.

Praia de Capricórnio/Lagoa Azul

A Praia de Capricórnio, ao norte de Caraguatatuba, oferece a oportunidade de aproveitar a água salgada e cristalina do mar, e também a água doce da Lagoa Azul. Banhada pela foz do Rio Jetuba, esse é um dos cartões-postais da cidade. A seis quilômetros do centro, a lagoa natural de água doce é separada do mar por bancos de areia branca que completam o cenário paradisíaco.

Ilhabela

Praia de Castelhanos

No lado leste, voltada a mar aberto, Castelhanos é a maior praia de Ilhabela, com aproximadamente 1,7 quilômetro de extensão. É ideal para o surfe, abriga uma comunidade caiçara, restaurantes, bares e campings rústicos, além de um ilhote e dois riachos que deságuam no mar. A praia é acessível apenas por meio de veículos 4×4, bicicletas e barcos.

Praia de Jabaquara

Distante 17 km do centro histórico, a praia é uma das mais famosas de Ilhabela. Seu acesso é fácil por terra ou mar. Sua faixa de areia pequena abriga dois riachos, sendo que um deles forma uma lagoa de água doce e fresca. Além disso, as águas cristalinas com tons turquesa e belas pedras do lado direito completam o cenário que podem ser vistos de cima a partir de um mirante logo na chegada.

São Sebastião

Praia de Barra do Una

Barra do Una, situada a 57 quilômetros do Centro Histórico de São Sebastião, reúne trilhas pela mata atlântica, rio que deságua no mar e águas cristalinas. A faixa de areia branca e águas claras atrai surfistas no lado sul e famílias com crianças na península esquerda, onde o Rio Una se encontra com o mar. Ali, caiçaras e visitantes tomam banho de água doce e praticam stand up paddle e caiaque.

Praia de Barra do Sahy

Com apenas 1,5 quilômetro de extensão, a praia de Barra do Sahy tem areia branca e fofa. Localizada a 46 quilômetros do Centro Histórico, fica entre as faixas de areia da Baleia e Praia Preta e é cercada pela Mata Atlântica. No canto direito da praia, há rochedos no mar que formam uma piscina natural, e, do outro lado, o rio Sahy. Ali, no canto esquerdo da praia, há ainda a capela do bairro, implantada em local privilegiado, na margem esquerda do rio. Na foz do rio Sahy, há barcos de passeio que vão às ilhas e ao Montão de Trigo.

Ubatuba

Praia de Puruba

Na parte norte de Ubatuba, a praia se destaca pelo rio Puruba, que leva até a faixa de areia. Antes de chegar à praia de tombo de cerca de 1,5 quilômetro, é preciso atravessar o trecho de água doce. De manhã, quando a maré ainda está baixa, é possível fazê-lo caminhando, e na volta, quem não quiser tomar um banho de água doce pode atravessar de canoa, em serviço oferecido pela comunidade local.

Praia de Itamambuca

Também na parte norte da cidade, a praia é conhecida por ser um dos principais pontos de surfistas nesta região. Porém, nem só os esportistas têm vez por lá. Situada dentro de um condomínio, com ampla estrutura de hospedagem e serviços, a praia conta ainda com uma piscina natural formada pelas águas do rio Itamambuca, famoso cartão postal regional.