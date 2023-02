Adolescente morre após levar pancada na cabeça em competição de muay thai

Um adolescente de 16 anos morreu após levar uma pancada na cabeça durante uma competição de muay thai na Arena 011, localizada na rua Paulo Frontim, na região de Itaquera, zona leste de São Paulo.

Carlos Eduardo da Silva Oliveira foi golpeado por um outro lutador, de 17 anos no último domingo (12), e morreu na segunda-feira (13). Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas relatam que ambos utilizavam os equipamentos de segurança e socos são permitidos durante a prática.

No momento que Carlos foi atingido na cabeça, os supervisores perceberam que o adolescente não estava bem e, rapidamente, a mãe dele foi chamada e auxiliada durante o socorro médico.

A mulher levou seu filho à uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) próxima e, devido a gravidade dos ferimentos, precisou ser encaminhado ao Hospital Santa Marcelina de Itaquera.

O jovem é de Poá, na Região Metropolitana de São Paulo, e participava do Instituto Trilhando Novos Caminhos, em parceria com a prefeitura do município.

O caso foi registrado no 53° DP (Parque do Carmo).