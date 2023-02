Aprenda a empreender no Brasil

Tallis Gomes é uma dessas personalidades que surgem do nada e logo caem no gosto popular. Eleito um dos jovens mais inovadores do Brasil, empreendedor do ano por 2 anos consecutivos, e uma das 25 pessoas mais influentes na internet brasileira, ele criou várias startups entre elas, Singu, Tech Samurai e Easy Táxi, sendo esse último o seu empreendimento de maior sucesso. E é exatamente esse o pano de fundo de sua obra “Nada Eady”, a criação da empresa Easy Táxi, as dificuldades e desafios, a superação dos problemas.

A obra é um passo a passo de como empreender na prática, como tirar suas ideias do papel, e transformá-las em realidade, e melhor ainda, como vencer o excesso de burocracia e a abusividade das taxas de juros desse país tropical, abençoado por Deus, e bonito por natureza.

A obra confronta o leitor com a verdade nua e crua sobre criar uma empresa. A realidade é tratada de maneira muito simples e prática, sem rodeios, e sem contos de fadas. Que ninguém pense que é fácil empreender, ou que os negócios de sucesso ou decorrem de muito capital investido por grandes grupos econômicos, ou são fruto de pura sorte.

Nada é fácil. Essa é a mensagem de Tallis nessa obra que conta um pouco de sua tragetória de sucesso com o aplicativo que colocou os taxistas no game dos aplicativos de mobilidade urbana, em condições de competir com os motoristas sem credenciamento e livres da burocracia estatal impostas aos taxistas.

Então nós temos um jovem do interior mineiro, de família humilde, sem o aporte de grandes empresários, sem grana, sem crédito e com muita vontade de vencer, que não apenas nos diz que é possível começar debaixo, como nos mostra como fazê-lo, e fazê-lo bem feito, com grande sucesso, mesmo com tantas dificuldades para gerar uma ideia viável no Brasil. Seus números falam por si: o Easy Táxi está em 35 países.

O mais fantástico nesse livro é que Tallis não se concentra em apresentar aos leitores o sucesso de sua empresa e sim, ensiná-los a transformar ideias em produtos. Ele ainda dá sugestões de como montar uma equipe para auxiliarmos na jornada, e como conseguir captar verba para alavancar o negócio.

O livro é de leitura obrigatória para todos aqueles que sempre desejaram empreender, mas nunca souberam exatamente como. E você, está nesse grupo? Sejamos buscadores, procurando sempre, sempre…