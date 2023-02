Assistência Social realiza blitz de combate a violência sexual contra criança e ao adolescente

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), realizou nesta sexta-feira (17), uma blitz educativa para conscientizar as pessoas sobre a importância de prevenir e denunciar possíveis casos de violação de direitos da população infanto-juvenil e situações de violência contra crianças e adolescentes.

A blitz educativa com a temática “Em Várzea Grande o Carnaval é 100 violência doméstica, 100 exploração sexual e 100 tráfico de pessoas” tem apoio do Conselho Municipal, Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil.

Como explica a titular da pasta, Ana Cristina Vieira, essa é uma ação contínua, porém está sendo intensificada neste período de festas carnavalescas. “O objetivo da ação é chamar a atenção da população para os perigos que podem ocorrer com as crianças em locais de grande aglomeração, e sobre as mais diversas formas de violência contra esse público em especial. Embora não haja carnaval no município, muitas famílias festejam a folia de momo em outras cidades, daí a importância de se manter o cuidado com esses pequenos, e da responsabilidade que os pais e responsáveis devem ter para que não ocorra nenhuma situação indesejável”.

A psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Marcilene Rosa Moraes, disse que não é recomendada a participação de menores em festas carnavalescas, que não sejam direcionadas para o público infantil, porém se a criança participa juntamente com os pais, que eles redobram os cuidados e que garantam a sua proteção. “É importante que a família não perca de vista as crianças, que reforce os cuidados e, principalmente, que não façam uso de bebidas alcoólicas. Se tiver condições de deixar a criança com os avós, ou familiares mais próximos, é uma forma mais apropriada”, alertou a especialista.

A psicóloga disse ainda que as ações do CREAS, e demais parceiros, visam proteger as crianças e adolescentes de violências físicas, psicológicas e sexuais e negligências. “Vamos neste período de carnaval intensificar os nossos trabalhos, com atuações conjuntas entre todas as equipes de fiscalização e operação”.

A coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI – Geni Correlo, também chamou a atenção para esse assunto, de crianças realizando pequenos trabalhos. “Estamos atentas a essas questões e reforçando as ações de combate a qualquer tipo de violência contra a criança e ao adolescente”.

A secretária de Assistência Ana Cristina, disse ainda que a população tem vários canais de comunicação para fazer as denúncias e que é importante que saibam que em Várzea Grande tem um Rede de Proteção atuante e combatente, a qualquer tipo de violência, seja à mulher, criança e ao idoso.

A população pode fazer denúncias por meio dos telefones 100; 3688.3087; 98443.4948; 3688.3608; 98443.4926; 3684.2002; 98404.5015; 190; 193 e no CREAS 3688.3084.