Bola de metal com 1,5 metro é encontrada em praia do Japão

As redes sociais foram tomadas por um vídeo que mostra uma curiosa esfera com 1,5 metro encontrada em uma praia do Japão. Os registros foram amplamente repercutidos nesta terça-feira, 21. Conforme repercutido pelo UOL, com informações da agência de notícias russa Sputnik, o item intrigante foi encontrado na Praia de Enshuhama, na cidade de Hamamatsu.

Após a descoberta do objeto, autoridades do Japão acabaram bloqueando o acesso das pessoas até a praia. Até o momento, é especulado que a esfera tenha sido feita de metal.

A esfera O curioso item foi encontrado por morador da região, que contatou as autoridades por volta das 8h45 (20h45 da última segunda-feira, 20, em Brasília). Além disso, a revelação do objeto também fez com que o tráfego fosse restringido na região, segundo a agência de notícias russa. Não foram divulgadas mais informações sobre a esfera encontrada na praia. O objeto passará por análises de especialistas que se dirigiram até o local.