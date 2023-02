Buscas por sobreviventes do temporal no litoral de São Paulo entram no terceiro dia

As buscas pelos sobreviventes do temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo no sábado (18) e no domingo (19) entram no terceiro dia nesta terça-feira (21). Até o momento, são 40 mortes, sendo 39 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Há cerca de 40 pessoas desaparecidas, segundo o governo de São Paulo.

De acordo com o portal Climatempo, nesta terça ainda há 83% de chances de chuvas na cidade de São Sebastião, durante o período da tarde e da noite. São esperados, porém, 25 mm, muito menos que os mais de 600 mm registrados na chuva do fim de semana.

As buscas por sobreviventes acontecem ininterruptamente desde a madrugada de domingo (19). Na segunda, o Exército Brasileiro reforçou o efetivo destacado para as ações de resgate com 30 viaturas e 380 militares, oriundos da Brigada Aeromóvel de Caçapava.

Mais de 600 pessoas, entre servidores das forças de segurança e resgate do Governo do Estado de São Paulo, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da prefeitura municipal de São Sebastião e voluntários, realizam os trabalhos. A prioridade segue no socorro às vítimas e no fornecimento de insumos básicos aos mais de 1.730 desalojados e 766 desabrigados em todo Estado.

O temporal registrado no último fim de semana, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de Desastres), resultou no acumulado de 682 mm em Bertioga, 626 mm em São Sebastião, 337 mm em Ilhabela, 335 mm em Ubatuba e 234 mm em Caraguatatuba. O volume registrado em Bertioga é o maior da história do país, segundo o governo de São Paulo.

Água

Os técnicos da Sabesp seguem trabalhando para o restabelecimento dos sistemas de abastecimento de água. Em São Sebastião e Ilhabela, 39 caminhões-tanque da companhia realizam o abastecimento emergencial até a regularização total dos sistemas. A produção de água em Maresias já foi retomada e mais de 8 mil imóveis já estão com o abastecimento em recuperação (Maresias e Barra do Una).

Em Caraguatatuba, e Ubatuba, os sistemas de abastecimento continuam em processo de recuperação. Ao todo, 104 técnicos da companhia estão empenhados nesse trabalho, com o apoio de caminhões de hidrojateamento e alto vácuo, seis retroescavadeiras e outros veículos.

Ajuda humanitária

O Fundo Social de São Paulo recebe doações para as vítimas das chuvas do litoral norte paulista. As principais necessidades, segunda a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, são alimentos não perecíveis, água mineral e roupas limpas e em bom estado para uso. As entregas podem ser feitas no depósito do FUSSP, localizado na avenida Marechal Mario Guedes, 301, no Jaguaré, zona oeste da capital paulista. O fundo também disponibilizou duas contas bancárias para os interessados em fazer depósitos, transferência ou PIX para auxiliar as famílias desalojadas ou desabrigadas.