Cuiabá começa a aplicar dose de reforço para crianças de 5 a 11 anos

A partir desta quarta-feira (8), crianças de 05 a 11 anos que tenham tomado a segunda dose da vacina contra o coronavírus há 4 meses (120 dias) poderão receber a dose de reforço, que será feita com a vacina Pfizer Pediátrica. A decisão atende a uma recomendação do Ministério da Saúde, por meio de nota técnica divulgada em janeiro deste ano.

“A Nota Técnica do Ministério da Saúde recomenda a aplicação da dose de reforço para as crianças acima de 5 anos após estudos indicarem uma redução da resposta imune às vacinas e a circulação de novas variantes em um cenário onde ainda não atingimos coberturas vacinais ótimas para o público infantil. Além disso, os estudos já comprovaram a eficácia da vacina para evitar infecções graves pelo coronavírus, hospitalizações, síndromes respiratórias agudas graves, óbitos e outras complicações”, explicou Valéria de Oliveira, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

Valéria pontua que a vacinação de primeira dose do grupo de 05 a 11 anos atingiu pouco mais da metade do público-alvo e que o quantitativo que recebeu a segunda dose é ainda mais baixo. “Atualmente 52,5% das crianças desta faixa etária em Cuiabá tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus e apenas 32,7% tomaram duas doses. É importante que as crianças se vacinem e que completem o esquema vacinal oito semanas após a primeira dose. Aí, depois de quatro meses, a criança pode tomar a dose de reforço. Felizmente tivemos uma diminuição brusca nos casos de Covid-19 por causa da imunização e quanto mais gente imunizada, menores as chances de a doença voltar com força”, comentou.

As vacinas de primeira e segunda doses e a dose de reforço para as crianças de 05 a 11 anos serão aplicadas de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 17h, em unidades básicas de horário normal e nas unidades de horário estendido a vacinação acontecerá das 7h às 20h, sem interrupção para o almoço. As unidades que aplicam a vacina pediátrica são: UBS Pedra 90 I e II, UBS Pico do Amor, UBS Jardim Liberdade/Osmar Cabral, UBS Parque Ohara, UBS Jardim Vitória I, UBS Quilombo, UBS Ilza Picolli, UBS Altos da Serra I e II e UBS Cidade Verde. Na UBS Cidade Verde, às quartas-feiras a vacinação acontece das 13h às 20h, no resto dos dias acontece normalmente.

Outras faixas etárias

A vacinação para crianças de 3 e 4 anos, que é realizada com Coronavac, acontece apenas às quartas-feiras em todas as UBS citadas acima, com exceção da UBS Cidade Verde, que aplica esta vacina às terças-feiras. Importante lembrar que este imunizante está sendo aplicado apenas para segunda dose, devido à pequena quantidade de doses restantes.

No momento, o Município não tem vacina contra coronavírus para crianças de 6 meses a menor que 3 anos (Pfizer Baby). Tão logo o Ministério da Saúde envie mais doses, Cuiabá voltará a aplicar as vacinas diariamente.

A vacinação contra o coronavírus para pessoas acima de 12 anos segue normalmente, em todas as unidades básicas de saúde.