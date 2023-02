Duas pessoas sofrem graves ferimentos após acidente; umas delas teve fratura de face e perca dentária

Um acidente de forte impacto deixou duas pessoas com graves ferimentos. A colisão entre duas motocicletas aconteceu na noite desta quarta-feira (15), no bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações, um técnico de enfermagem seguia na preferencial em uma moto XRE 300 e um menor que conduzia uma Titan 150, surgiu na rua Cuiabá e não respeitando a sinalização, causou a batida.

Com o impacto, as duas motos entrelaçadas foram arrastadas por cerca de 20 metros com as vítimas.

Duas viaturas sendo uma básica e outra avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, socorreram as vítimas e as encaminharam para o Hospital Regional.

O menor teve um corte profundo em uma das pernas e sangramento no ouvido, já o técnico de enfermagem teve fratura na face com perca dentária, além de fraturas também na perna, punho e nariz.

A Polícia Militar foi acionada na ocorrência e isolou o local, a Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica também estiveram presentes.