Em ação integrada entre a PM de GO e MT, cerca de 200 kg de agrotóxicos são apreendidos pela Força Tática

Quatro pessoas foram detidas por estarem em uma residência onde havia cerca de 200 Kg de agrotóxicos armazenados ao ar livre. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (24), no bairro Jardim América, em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do Capitão Melechco da Força Tática, a Agência Regional de Inteligência do município recebeu dados do 2° CRPM – R2 da Polícia Militar do estado de Goiás, que estava havendo vendas de agrotóxicos bem abaixo do valor de mercado e o produto poderia ser de furto ou roubo.

Diante da informação, a equipe de Força Tática chegou até uma residência, onde na entrada já foi visualizado caixas do defensivo agrícola e ao ter acesso ao interior do recinto foi encontrado cerca de 200 KG do produto armazenado no fundo da casa.

Foi verificado que o valor original de venda do agrotóxico estaria por volta de R$ 160 mil, porém estava sendo vendido por R$ 70 MIL.

Diante dos fatos, as quatro pessoas que estavam na residência foram detidas, porém liberadas logo depois.

Os agrotóxicos localizados foram apreendidos.