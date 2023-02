EMEI Rubens Alves De Souza é reinaugurada em Rondonópolis

A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Rubens Alves De Souza foi reinaugurada durante uma cerimônia na manhã desta quinta-feira (2), no bairro Jardim Belo Panorama, em Rondonópolis (MT).

A unidade atende 340 alunos de 4 a 5 anos.

“Está linda a Escola. Quero parabenizar toda equipe da Secretaria de Educação a Câmara que nos ajudou, nossos vereadores e dizer que é uma vitória. Eu quero aqui dizer que nós estamos conseguindo o nosso propósito que é a universalização da educação infantil que esse é meu sonho como prefeito e realmente atender todas as crianças de zero até o término do ensino fundamental. Para você ter uma ideia quando peguei a prefeitura tinha 16 mil alunos na rede municipal e hoje tem mais de 27 mil alunos, porque nós aumentamos a educação infantil e o ensino fundamental. Estamos dando um salto de qualidade, Rondonópolis a nível de Brasil em termos de educação” ressalta o prefeito José Carlos do Pátio.