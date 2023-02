Marido encontra homem dentro de casa e mata vítima com facada no peito

Um homem de 37 anos foi morto na tarde desta segunda-feira (27) no bairro Tuiuiú, em Primavera do Leste. As primeiras informações são de que a motivação do crime é passional.

Testemunhas afirmaram que quando o marido chegou em casa, encontrou o suposto amante da mulher dentro da casa. Eles teriam entrado em luta corporal, momento em que o suspeito acertou uma facada no peito da vítima.

Ainda segundo populares, a vítima já havia sido alertada do risco que corria.

O caso será investigado pela Polícia Civil.