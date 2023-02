Mulher é morta a tesouradas; namorado é principal suspeito

Uma mulher foi morta após ser brutalmente agredida com tesouradas, em uma chácara em Santa Isabel, na Grande São Paulo, por volta das 22h de sexta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, o irmão de Isabel Aparecida de Oliveira, de 37 anos, foi até uma base da corporação e pediu apoio das equipes para que ajudassem sua irmã, que estava pedindo por socorro em sua casa.

Quando as equipes da 3ª Companhia do 31° Batalhão de Polícia Militar foram até a parte externa da residência, encontraram o corpo da vítima com marcas de tesoura, coberto de sangue e com ferimentos na região do pescoço.

No local, havia manchas de sangue pelo quintal, além de uma tesoura, um cabo de vassoura e uma faca encontrados ao lado do corpo. Todas as portas da casa estavam arrombadas.

Foi solicitado o apoio do Samu, que constatou o óbito da vítima. A principal suspeita é de que o namorado da vítima tenha cometido o crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Santa Isabel.