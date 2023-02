Novo Bolsa Família deve ser lançado na quinta-feira (2)

O Bolsa Família será relançado nesta quinta-feira (2), em cerimônia no Palácio do Planalto, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (28) pelo ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. “Na próxima quinta, teremos um momento especial, com a apresentação do novo Bolsa Família”, afirmou Dias.

O programa destinará R$ 600 aos beneficiários inscritos, com pagamento extra de R$ 150 para famílias com crianças de até seis anos.

O ministro informou também que o novo formato do benefício vai atuar em parceria com outros programas. Ele não detalhou, contudo, como será essa atuação.

“[Com a] garantia não só de transferência de renda, mas a gente vai assegurar um instrumento de políticas voltadas para o combate à fome e, ao mesmo tempo, redução da miséria e da pobreza. Além disso, [teremos] a volta das condicionalidades e a integração do Bolsa Família com outros 32 importantes programas voltados para a qualidade de vida”, afirmou Dias.