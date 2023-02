Polícia Civil cumpre mandado contra mulher investigada entre tráfico de droga, contrabando e outros crimes

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis, participou da operação “Beyond The Border – Além da Fronteira”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Goiás, nesta sexta-feira (24.02).

Em Rondonópolis foram cumpridos dois mandados, sendo um de prisão preventiva e um de busca e apreensão, em desfavor de uma mulher de 33 anos, investigada por tráfico de drogas, associação para o tráfico, contrabando e descaminho.

Na casa da suspeita, alvo da operação, situada no bairro Jardim da Mata II, a equipe apreendeu várias notas fiscais provenientes de compras no Paraguai, três cadernos com anotações, dois notebook, celulares, além de R$ 8,2 mil em dinheiro.

A operação “Beyond The Border – Além da Fronteira” é coordenada pela Delegacia de Polícia de Montes Claros de Goiás. Ao todo quatro pessoas foram presas em cumprimento dos mandados judiciais, nas cidades de Rondonópolis (MT), Goiânia, Aparecida de Goiânia e Goianira.

O planejamento da ação, iniciado em novembro de 2022, visa combater os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, contrabando e descaminho.

As investigações iniciaram após a apreensão de um caminhão, que transportava objetos de Mato Grosso para Goiás, feita pela Polícia Militar de Goiás. No veículo foram encontrados diversos produtos como TV Box, celulares indicando o crime de descaminho, além de cigarros caracterizando o contrabando.

Ainda no interior das caixas dos televisores foram localizadas cerca de 5 quilos de cocaína pura. Dando continuidade as diligências, a Polícia Civil de Goiás conseguiu identificar o remetente e os destinos do entorpecente.

Participaram da operação “Beyond The Border – Além da Fronteira”, policiais civis das Delegacias de Polícia dos municípios de Montes Claros de Goias; Jaupaci; Israelândia, Iporá; com apoio logístico e operacional da 7ª DRP – São Luís de Montes Belos; GPO; SPJ e Derf de Rondonópolis (MT).