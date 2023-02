Polícia Civil prende em flagrante suspeitos de receptação e adulteração de cargas

A Polícia Judiciária civil por intermédio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) fechou um barracão destinado a receptação e adulteração de cargas e prende três pessoas em flagrante nesta quarta-feira (22), no terminal de cargas em Rondonópolis-MT.

Dois presos já tinham sido indiciados na operação grãos de areia, sendo um irmão e outro comparsa de alvos considerados lideranças da organização criminosa desestabilizada pela Polícia Civil na operação grãos de areia no mês de julho de 2022. Pelo apurado o grupo criminoso voltou a agir com o mesma ação no mês de janeiro de 2023, aproveitando-se do escoamento da safra de soja e farelo de soja.

No momento da abordagem policial o grupo estava em pleno processo de adulteração, sendo encontrado grande quantidade de areia misturado ao farelo de soja. Estima-se que o grupo tenha adulterado aproximadamente 30 cargas nos últimos 40 dias, com desvio de aproximado de 300 toneladas de farelo de soja no valor de R$ 750 mil reais.

No local foi apreendido uma pá carregadeira usada no processo de adulteração, sendo todos autuados em flagrante pelos crimes de receptação qualificada e associação criminosa, previsto nos arts.180, § 1° e 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.