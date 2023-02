Prefeitura de Rondonópolis abre inscrições gratuitas para cursinho pré-vestibular Zumbi dos Palmares

Começam nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, as inscrições para o cursinho pré-vestibular Zumbi dos Palmares. Este ano a Prefeitura está oferecendo 400 vagas gratuitas para quem pretende fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou ainda se preparar para a prova de vestibular.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no link l1nk.dev/cursinhozumbi. Basta preencher os dados exigidos do formulário e enviar. Após isso, os interessados devem fazer a confirmação da inscrição no polo onde serão realizadas as aulas, nesse caso na Escola Estadual Marechal Dutra.

As aulas vão acontecer no período das 19 as 22 horas e os alunos vão receber gratuitamente o material didático e também o uniforme. O município investe também para garantir alimentação aos alunos que, por muitas vezes vão direto do trabalho para a escola assistir as aulas.

Mais informações podem ser obtidas no perfil do cursinho no Instagram @cursinhozumbidospalmares ou ainda pelo e-mail [email protected].