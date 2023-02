Primeira-dama de MT deve passar por procedimento cirúrgico

A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, deverá passar por procedimento cirúrgico, após ser diagnosticada com uma cardiopatia congênita. Exames realizados no Hospital Albert Eistein, em São Paulo, confirmaram a necessidade de cirurgia para correção no coração. A doença tem evolução lenta e geralmente é identificada apenas na idade adulta.

Na última sexta-feira (03), Virginia fez consulta e exames na unidade hospitalar. Ela já está em Cuiabá e aguarda o agendamento da cirurgia.

“Mais uma fase”, disse a primeira-dama, em troca de mensagens com sua assessoria, “mas estou passando bem, sigo de repouso. Quero agradecer ao Dr. Marcos Tenuta que descobriu o meu caso. Depois do infarto omental, que tive no avião quando retornava de São Paulo para Cuiabá, para a posse do Mauro, passei por alguns exames e foi confirmada a cardiopatia. Mais uma vez peço orações, Deus está na direção”.

Conforme o diagnóstico, Virginia tem comunicação interatrial, quando o normal é o átrio direito só se comunicar com o ventrículo direito, e o átrio esquerdo, com o ventrículo esquerdo. Porém, no caso da primeira-dama, os dois átrios se comunicam e o sangue oxigenado acaba se misturando, fazendo com que o coração trabalhe até quatro vezes mais.