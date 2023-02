Sinais na pele: 5 indícios de que algo pode estar errado com o seu corpo

Sua pele diz muito sobre o que está acontecendo dentro do seu corpo e desempenha um papel importante em mantê-lo saudável. Como a pele é o maior e mais visível órgão do corpo, qualquer alteração nela pode revelar muito sobre sua saúde geral. Muitas doenças subjacentes se manifestam primeiro como problemas de pele. Por exemplo, o desenvolvimento de hematomas, manchas, hiperpigmentação e erupções na pele podem ser sinais de condições muito mais graves.

Acne

Não são apenas os adolescentes que sofrem com isso! A acne adulta, que normalmente é causada pela pele oleosa que obstrui os poros, afeta muitas pessoas. Eles podem ser um sinal de equilíbrio hormonal e uma dieta pouco saudável que você está comendo.

Eczema

Numerosas condições não contagiosas acabam resultando em pele vermelha, irritada, seca e com coceira – elas podem ser chamadas de eczema. Esse pode ser um indício de que você está estressado ou tem uma reação alérgica.

Psoríase

A psoríase se manifesta como áreas espessas e rosadas da pele cobertas por escamas brancas ou prateadas. É causada por um distúrbio do sistema imunológico que faz com que as células da pele se multipliquem incontrolavelmente.

Estrias

Listras rosadas ou avermelhadas podem aparecer em todos os lugares, mas frequentemente no abdômen, coxas e seios. Eles também aparecem em pessoas com sobrepeso e mulheres grávidas.

Pele seca e com coceira

Se mesmo após a aplicação do hidratante a sua pele estiver seca e com coceira, você pode estar sofrendo de dermatite atópica. Esta condição pode causar rachaduras e coceira.