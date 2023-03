Mato Grosso tem o maior crescimento do país no setor de serviços

O setor de serviços em Mato Grosso fechou 2022 com avanço de 13,8%, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Estado teve o maior crescimento do Brasil e ainda superou o recorde da série histórica nacional, de 8,3%.

A forte alta mostrou uma aceleração da economia após o fim da pandemia da Covid-19.

“Na pandemia da Covid-19 houve uma desaceleração econômica mundial, mas, mesmo assim, Mato Grosso continuou crescendo, gerando empregos e agora, passada a pandemia, tivemos um crescimento fantástico em 2022, uma grande recuperação, principalmente no setor de serviços, com uma média histórica que superou a nacional”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, ao destacar que o estado tem um dos menores índices de desemprego do país.

O levantamento aponta a recuperação e superação do setor até mesmo em comparação com o período pré-pandemia.

No início de 2020, o índice de receita nominal – que se refere ao valor gerado com o setor – das atividades tinha atingido o maior valor até então, de 140,79. E, em 2022, o índice saltou para 184,11. Já o índice de volume de serviços alcançou 102,96, em 2020, e subiu para 124,92, em 2022. A taxa é calculada com base no primeiro ano da pesquisa, 2014, que é igual a 100.

As atividades que tiveram maior influência positiva no resultado foram o comércio, a administração pública, os aluguéis, os transportes, alojamento e alimentação.

No ranking liderado por Mato Grosso, aparecem na sequência com o maior acúmulo de alta os estados do Rio Grande do Sul (11,3%). Pernambuco (11,2%), Minas Gerais (11,2%), São Paulo (9,7%) e Paraná (4,4%).

O Governo do Estado tem contribuído de várias formas com esse aumento no volume de serviços, inclusive com a concessão de créditos aos micro e pequenos empresários. Só em 2022 foram emprestados, por meio da Desenvolve MT, mais de R$ 23 milhões para segmentos diversos, incluindo o turismo.

”A procura por crédito, em momentos de retomada do crescimento econômico, é um importante instrumento como indutor na geração de renda e novas oportunidades para a sociedade, em especial aos empreendedores. A pesquisa do IBGE demonstra que o Governo tem implementado políticas públicas, por meio de linhas de crédito da Desenvolve MT, contribuindo para o desenvolvimento dos setores econômicos”, destacou o presidente da Desenvolve MT, Jair Marques.

O setor de serviços teve o maior crescimento da série histórica, que começou em 2014.

O setor de transporte – que na pandemia desacelerou com o isolamento social para evitar a contaminação -, incluindo dos correios, foi o que mais cresceu: 13,3% em 2022, no país.