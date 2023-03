Mato Grosso | Valor Bruto da Produção Agropecuária é estimado em R$ 204 bilhões para 2023

O Estado de Mato Grosso segue na liderança da produção agrícola brasileira, e apresenta o maior Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do país. Para 2023, o VBP mato-grossense é estimado em R$ 204,4 bilhões, o que representa 16,4% da receita nacional, estimada em R$ 1,249 trilhão.

O valor é calculado com base nas informações de safras de fevereiro, divulgadas pelo Ministério da Agricultura com base nos dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A estimativa para 2023 é 3,3% menor em relação ao contabilizado no ano passado em Mato Grosso, quando o VBP foi de R$ 210,8 bilhões. Em relação à produção agrícola brasileira, o Estado representou 18,15% da receita nacional. Os dados são compilados pelo Observatório de Desenvolvimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

A produção agrícola de Mato Grosso na safra 2021/2022 foi de 87,3 milhões de toneladas de grãos e uso de 20,1 milhões de hectares. Os destaques são a produção de soja, que gerou R$ 104,53 bilhões, R$ 44,39 bilhões do milho, e R$ 24,89 bilhões na pecuária em valor bruto da produção em 2022. O Estado tem 34 milhões de cabeças de gado, o maior rebanho bovino do país.

A previsão para 2023 é de que as lavouras de milho e soja sejam as propulsoras da receita agropecuária, sendo que a soja representa 44,5% do VBP nacional das lavouras, cuja previsão é de R$ 401 bilhões. A cana-de-açúcar também projeta um crescimento recorde em 2023, o que contribui com o valor total de produção das lavouras neste ano.