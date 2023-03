Pai é morto a facadas na frente da filha de 3 anos após pedir para homem não fumar perto da criança

Um homem foi esfaqueado e morto na frente de sua filha de 3 anos enquanto saía de um café, no último domingo (26), em Vancouver, no Canadá. A família de Paul Schmidt afirma que ele pediu a Singh Gosa que não fumasse perto da garotinha, por conta dos riscos à saúde. Gosa não gostou do pedido de Schmidt e o esfaqueou na barriga logo em seguida.

Um vídeo foi gravado e mostra o momento em que Paul é atacado. Na filmagem, é possível vê-lo ferido, cambaleando e caíndo no chão, todo ensanguentado, diante de sua noiva, Ashley Umali, e de sua filha, Erica.

A mãe de Schmidt, Kathy, afirmou em entrevista ao The Sun que tudo começou porque o outro homem estava fumando ao lado da criança e ele estava apenas tentando proteger a menina. Ela disse que ficou chocada porque ninguém correu para ajudar seu filho.

Ela comentou ao CityNews: “Em que tipo de mundo estamos vivendo quando você leva sua família para tomar um lanche no meio da tarde e é atacado e morto, com muitas pessoas paradas filmando e assistindo?”.

Sean Collings, gerente da empresa em que Schmidt trabalhava, disse ao Vancouver Sun: “Paul era um cara legal e trabalhador. Ele era um marido e pai dedicado”.

Um policial que estava passando pelo local foi acionado e prendeu o agressor dentro do estabelecimento. Singh Gosa é acusado de assassinato em segundo grau.

O porta-voz da polícia sargento Steve Addison afirmou que há uma quantidade significativa de evidências de tudo o que aconteceu.