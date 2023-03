Pantanal é escolhido como um dos 50 melhores lugares do mundo em 2023

A revista Time, uma das mais tradicionais dos Estados Unidos, elegeu o Pantanal como um dos 50 melhores lugares do mundo em 2023.

“Cowboys, capivaras e caipirinhas coexistem na maior área úmida tropical do mundo, o Pantanal”, indicou a revista.

Segundo a Time, o Pantanal se destaca pela variedade da fauna que coexiste com os moradores da região.

Para chegar à lista dos 50 melhores lugares do mundo em 2023, a Time contou com a ajuda de correspondentes internacionais. Além do Pantanal, estão na relação destinos clássicos, como Barcelona e as pirâmides do Egito, ou lugares menos badalados, como Musanze, em Ruanda.