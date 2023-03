Prefeito em exercício de Primavera do Leste discute com o governador investimentos em Habitação Popular

O prefeito em exercício de Primavera do Leste, Ademir Goes (UNIÃO), se reunirá com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do mesmo partido, na próxima quarta-feira (08) para discutir soluções para o déficit habitacional na cidade. Com a chegada de novos moradores, novas indústrias e grandes redes do varejo, a demanda por habitação cresce e a prefeitura busca alternativas para atender às necessidades da população no setor da Habitação Popular.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, mais de 10 mil pessoas estão cadastradas à espera de uma residência no município. O problema do déficit habitacional em Primavera do Leste também se estende a moradias precárias, como casas improvisadas e cômodos, além de afetar famílias que enfrentam valores excessivos de aluguéis. Uma parceria firmada com o MT Par deve suprir parte dessa demanda.

No encontro, Ademir Goes deve apresentar os dados atuais do município, que segundo o IBGE, está com uma população estimada em mais de 93 mil habitantes. A expectativa é que a reunião resulte em ações efetivas para solucionar o problema do déficit habitacional em Primavera do Leste, contemplando um maior número de pessoas que aguardam uma casa.

Ainda sobre habitação, o prefeito em exercício faz cerimônia de entrega de 100 títulos de Regularização Fundiária, entregando a centenas de pessoas o sonho da legalidade e a segurança da posse de um imóvel.

A sensibilidade da primeira-dama Virginia Mendes

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, tem se destacado pelo valioso trabalho social voluntário que realiza em todo o estado, com um olhar sensível para a realidade das pessoas mais vulneráveis. Em Primavera do Leste, seu apoio é essencial para a cidade neste novo avanço do investimento social na área da Habitação.

Vale destacar que a primeira-dama já faz um trabalho magnífico na cidade. Entre as ações destacadas está o programa Vem Ser Mais Solidário, que conta com o cadastro ativo de cerca de 900 famílias em situação de vulnerabilidade.

A parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura será um marco na história de Primavera do Leste, proporcionando mais qualidade de vida para a população local. Espera-se que, com o empenho de todos os envolvidos, a cidade siga progredindo e se desenvolvendo cada vez mais.

Cerradão

Outro tema a ser discutido na reunião do prefeito em exercício com o governador Mauro Mendes será o pedido de apoio para a reforma do Estádio Antônio Santo Renosto “O Cerradão”, dando condições para que o time de Primavera do Leste possa disputar o Campeonato Estadual. O espaço contará com uma arquibancada com camarotes cobertos multiuso, que garantirá sombra em 100% desse local, para 1.500 pessoas.