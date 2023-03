Quatro pessoas morrem após um helicóptero cair

Quatro pessoas morreram após um helicóptero de táxi aéreo cair em uma fábrica abandonada na região da Barra Funda, em São Paulo-SP, na tarde desta sexta-feira (17). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

A corporação recebeu um chamado para queda de aeronave às 13h35. Nove viaturas estão realizando o resgate.

A aeronave, de matrícula PR-PGC, era ocupada pelo piloto e três passageiros. De acordo com os bombeiros, o grupo foi até o Guarujá, no litoral paulista, para um almoço de negócio. Na volta, o helicóptero iria pousar no Aeroporto do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista.