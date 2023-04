Autor de furtos e estelionatos é preso pela Polícia Civil

Um criminoso envolvido em crimes de furtos e estelionatos ocorridos em Barra do Garças teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (13), após ser identificado em investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças.

Entre as ações do investigado, estão diversos furtos em comércios na região central da cidade e residências nos bairros Campinas, Cristino Côrtes e São João. Com base nas investigações da Derf, foi representado pelo mandado de prisão preventiva do suspeito, que foi deferido pela Justiça.

Diante da expedição da ordem judicial, os investigadores da Derf Barra do Garças, conseguiram localizar o autor dos fatos na cidade de Várzea Grande, cumprindo prisão no Centro de Ressocialização.

Diante dos fatos, os policiais da Derf de Barra do Garças solicitaram apoio da Derf de Cuiabá, que rapidamente deu cumprimento ao referido mandado de prisão contra o suspeito, que foi colocado à disposição da Justiça.

Com a prisão do investigado, foi resolvida uma série de crimes praticados por ele em Barra do Garças.