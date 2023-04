O corpo de um homem foi encontrado com as mãos amarradas e em avançado estado de decomposição, neste sábado (8), em uma região da zona rural, no bairro Alto da Boa Vista, em Tangará da Serra (MT). Foi constatado duas perfurações de arma de fogo na cabeça do homem.

Conforme as investigações iniciais, o homem foi levado para o local ainda com vida e foi executado na propriedade.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Politec compareceram na ocorrência.

O caso está sendo investigado.