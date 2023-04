Dia da Compaixão | Escolas se abraçam em uma onda de afeto em Rondonópolis

Transformar tristeza em alegria, caos em harmonia, dor em conforto, violência em paz numa onda alquímica que transmuta negatividade em positividade e destruição em construção. Com essa proposta, um movimento nacional tomou conta de todos os colégios do país que elegeram o 20 de abril como data para que os diversos atores inseridos no ambiente escolar possam manifestar seu afeto e amizade uns pelos outros naquele que passa a ser denominado no calendário acadêmico o Dia da Compaixão, do Amor e da Gratidão.

“Em Rondonópolis, além das escolas municipais, as estaduais vão participar e sugerimos que as particulares também adiram à mobilização”, compartilha a secretária de Educação do Município, Mara Gleibe da Fonseca, que ainda detalha: “A ideia é levar todos a expressarem boas emoções por meio da oferta de uma flor, um bombom, um cartão ou, mesmo, um abraço ou outras demonstrações de amizade e carinho. Qualquer pessoa da comunidade escolar pode dar e receber o presente, seja a merendeira da cantina, o diretor, o zelador, o professor, o auxiliar de serviços gerais, o agente de portaria ou o coleguinha”.

Ao vivenciarem, com atitudes práticas, um momento como esse, tanto os adultos que estão no ambiente escolar quanto, especialmente, as crianças, levam essa experiência para fora da escola, promovendo, nos diversos locais por onde passam, um mundo mais resiliente e empático, como destaca a gestora: “Queremos, a partir das escolas, multiplicar o amor, o respeito às diferenças e a harmonia nas famílias, conscientizando nossas crianças sobre a importância desses sentimentos, já que, como em um efeito dominó, eles acabam contagiando todos os envolvidos no evento que os levam por onde forem”.

Um despertar e um resgate de valores alimentados em outros tempos, quando havia espaço sem limites para uma convivência mais próxima, contemplativa e sem interferência da modernidade que trouxe, sim, muita evolução, mas, simultaneamente, desviou o foco para uma objetividade mecânica e artificial, impondo instantaneidade e mpessoalidade ao dia a dia é o que busca a ação que acontece na próxima quinta-feira.

Mara defende que os avanços não precisam se opor a princípios tradicionais, mas que nunca perdem a importância e podem caminhar lado a lado: “Hoje, com a tecnologia, tudo funciona no automático e vemos uma realidade extremamente prática e fria. Nosso intuito é amortecer qualquer insensibilidade e indiferença incentivando o amor entre as pessoas”.