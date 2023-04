Exportações de Rondonópolis crescem 26,1% no primeiro trimestre do ano

Com resultados positivos, Rondonópolis fecha o primeiro trimestre do ano com crescimento de 26,1% nas exportações com relação ao mesmo período do ano passado. Foram exportados um total de U$ 726,82 milhões entre janeiro e março, valor que mantém o Município como maior exportador de Mato Grosso e 15º do Brasil.

Os dados divulgados pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que as exportações de Rondonópolis no trimestre representaram 10% de tudo que foi exportado por Mato Grosso, e, 1% do total das exportações brasileiras.

Os números do trimestre mostram ainda que houve queda nas importações de Rondonópolis. No período, as importações tiveram uma redução de 27,6%, com um total de U$ 270,87 milhões. Assim, Rondonópolis fechou os três primeiros meses do ano como maior importador de Mato Grosso, com o total importado representando 43,1% das importações do Estado, e 45º maior importador do Brasil, com as importações correspondendo a 0,4% do total importado no país.

Com as exportações em alta e chegando a U$ 726,82 milhões no primeiro trimestre e as importações fechando o período em U$ 270,87 milhões, Rondonópolis registrou superávit de U$ 455,95 milhões na balança comercial.

Alta nas exportações

O aumento nas exportações de Rondonópolis no primeiro trimestre de 2023 refletem o crescimento das exportações da torta e outros resíduos da extração do óleo de soja, que aumentaram 58,3%, representando 53% (U$ 383 milhões) do total das exportações no período. Esse foi o principal produto exportado neste trimestre.

Também se destacam nas exportações a soja, que representou 27% das exportações no trimestre, seguida do óleo de soja (5,9%) e da carne bovina (4,4%).

Entre os produtos importados, os adubos ou fertilizantes se destacam. Os adubos potássicos representaram 47% das importações neste primeiro trimestre, seguido dos compostos (26%) e dos azotados (16%).

Ásia como destino

A maior parcela das exportações de Rondonópolis neste primeiro trimestre do ano tiveram os países da Ásia como principais destinos. A maior parte, 32,2% das exportações, foram destinadas para a China. Para o país, as exportações somaram U$ 234 milhões no período, crescimento de 3,1% com relação ao ano passado.

Além da China, Tailândia e Indonésia, também na Ásia, foram os maiores compradores. Para a Tailândia foram exportados U$ 165 milhões e para a Indonésia, U$ 83,7 milhões.

Já as importações vieram principalmente da Rússia, somando U$ 64,4 milhões no trimestre. Seguida do Canadá, U$ 45,6 milhões, e dos Estados Unidos, U$ 32,1 milhões.