Homem não aceita fim do relacionamento e bate carro de frente com carreta dirigida pela ex-mulher

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma carreta tanque carregada de combustível foi registrado na noite desta sexta-feira (31) no km 164, da BR-364 próximo a Pedra Preta – MT. O condutor do veículo Palio é ex-marido da motorista da carreta e teria provocado o acidente propositalmente, afirmaram familiares no local.

A motorista da carreta seguia no sentido Alto Garças a Pedra Preta e iria descarregar em Cuiabá. Segundo ela, ao se aproximar de Pedra Preta, se assustou com o veículo que invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta. Logo depois, ela notou que se tratava do ex-marido.

Ele teve alguns ferimentos pelo Corpo e foi socorrido por uma equipe de Saúde de Pedra Preta. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, assim como uma viatura do Samu. A caminhoneira não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.