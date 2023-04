Jovem é assassinado com 50 tiros em Campo Grande

O jovem Yago Oliveira Amorim, de 18 anos, foi assassinado na última segunda-feira (24) com 50 tiros em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O rapaz estava na porta de casa quando o ataque foi cometido.

Segundo testemunhas que presenciaram o crime, o homem que atirou em Yago chegou a recarregar a arma. Para a Polícia Militar, o grande número de disparos faz este assassinato se destoar.

Ainda de acordo com as autoridades, Yago tem 23 passagens pela polícia, a maioria como menor infrator. Entre os crimes, estão na ficha do rapaz receptação e tráfico de drogas.