Moto pega fogo após colisão com caminhão em cruzamento

Uma moto Titan pegou fogo após uma colisão na madrugada desta segunda-feira (3), no cruzamento das ruas João Ponce de Arruda com Aeroporto, na Vila Esperança, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações preliminares colhidas no local do acidente, o condutor da moto seguia pela Ponce de Arruda quando aconteceu a colisão com um caminhão.

No cruzamento possui um semáforo, mas ainda não se sabe quem invadiu a preferencial.

Após a batida, a moto pegou fogo e o motorista do caminhão fugiu.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou o motociclista para a Unidade de Pronto de Atendimento (UPA). O fogo foi contido pelo Corpo de Bombeiros.

Equipes da Polícia Civil e Politec também compareceram na ocorrência.