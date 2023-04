“Nós pedimos para que os pais olhem as mochilas dos filhos” orienta Secretária de Educação em Rondonópolis

“Nós pedimos para que os pais olhem as mochilas dos filhos antes deles irem para a escola”, orienta Secretária de Educação, Mara Gleibe durante uma coletiva com a imprensa, na manhã desta terça-feira (11), em Rondonópolis (MT).

A reunião aconteceu entre a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Segurança Pública, vereadores das comissões de segurança e educação para discutir a origem das ‘fake news’ sobre os ataques em escolas. Conforme a Secretária, o assunto tem deixado os pais e a comunidade escolar apavorados.

A ideia é orientar e repassar para os diretores das 90 unidades escolares informações de como agir para manter a calma dentro das escolas.

“Nas nossas unidades no município estamos trabalhando com a parte de segurança há mais tempo, há anos anteriores. As nossas unidades estão com cercas elétricas, estamos fazendo a licitação da vigilância eletrônica, já fizemos a licitação de concertina, então o município já estava com essa preocupação. Nós estávamos com os agentes de portarias que ficam nas unidades para a entrada e saída de qualquer pessoa nas escolas. Então junto com essa equipe vamos fazer uma comissão para trabalharmos um protocolo para passar maior tranquilidade para as famílias” destacou a Secretária Mara.

Ainda durante a reunião, a Secretária pediu para que os pais ajudem.

“Nós pedimos para que os pais, antes dos seus filhos irem para a escola, olhem as mochilas, os estojos, as roupinhas, os bolsos, nos ajudem, porque ele está saindo da sua casa então a gente precisa desse olhar do pai diferente. Nos ajudem a sempre estar verificando as mochilas dos seus filhos” finaliza a Secretária.