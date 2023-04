Senac-MT oferta 220 vagas para jovens a partir dos 15 anos

Jovens a partir dos 15 anos de idade e residentes de Cuiabá têm no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT) uma oportunidade de qualificação profissional totalmente gratuita.

A instituição está com pré-inscrições abertas on-line para 220 vagas em 11 cursos nas áreas de gestão, vendas, marketing, gastronomia, hotelaria, beleza e estética.

A iniciativa integra o programa ‘Qualifica Juventude’, parceria do Sistema Fecomércio-MT, por meio do Senac-MT, com a Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

“Com este programa estamos promovendo a qualificação profissional e a inclusão social e produtiva dos jovens participantes no mercado de trabalho, contribuindo com mão de obra especializada para o comércio de bens, serviços e turismo da capital, fomentando a economia local”, ressalta o diretor regional do Senac-MT, Edson Dahmer.

Os interessados devem acessar o site www.mt.senac.br para fazer a pré-inscrição, preencher os dados pessoais, de endereço e de contato. Menores de idade precisam da autorização do responsável legal para participar, bem como instruir a ficha de cadastro com as informações do participante.

“No formulário on-line, os interessados poderão escolher entre os cursos ‘Excelência em Atendimento e Vendas’, ‘Assistente Financeiro’, ‘Assistente de Pessoal’, ‘Ferramentas de Marketing Digital’, ‘Cerimonial e Protocolo para Eventos’, ‘Aperfeiçoamento para Camareira’, ‘Aperfeiçoamento para Garçom’, ‘Técnicas para Bartender’, ‘Design de Sobrancelhas e Depilação Egípcia’, ‘Técnicas de Maquiagem’, e ‘Tranças’”, elenca o dirigente.

As formações terão cargas horárias de 16 até 160 horas-aula. Os locais de realização dividem-se entre as unidades do Senac-MT no bairro Boa Esperança e na região da ‘Prainha’, bem como em escolas estaduais nos bairros Primeiro de Março e Cidade Verde.