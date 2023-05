4 mitos sobre o consumo do sorvete nos dias frios

O consumo de sorvete no frio sempre foi rodeado de mitos e crenças populares. Muitos acreditam que saborear uma taça gelada quando as temperaturas estão mais baixas pode ser prejudicial à saúde ou causar algum tipo de desconforto. Mas isso está longe de ser verdade! A Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, afirma que isso é um mito, uma vez que, em países da Europa, onde a temperatura é muito menor do que no Brasil, o consumo se mantém elevado o ano todo.

Com isso em mente, a Perfetto compartilhou algumas informações sobre o assunto para mostrar que o sorvete é uma sobremesa para ser apreciada durante todo o ano. Confira!

“SORVETE CAUSA GRIPES E RESFRIADOS”

Contrariando a crença popular, não existe uma conexão direta entre consumir sorvete no frio e contrair gripes ou resfriados. O consumo do sorvete, independentemente da temperatura, não está relacionado com as infecções virais. As gripes e resfriados são causados pela exposição ao vírus, geralmente, por meio do contato com pessoas infectadas, superfícies contaminadas ou por inalação de gotículas no ar.

“SORVETE POTENCIALIZA AS DORES DE GARGANTA”

As dores de garganta podem ser causadas por diversos motivos, como infecções virais ou bacterianas, alergias, refluxo ácido ou até mesmo o ressecamento do ar, ou seja, o sorvete não é um vilão para a garganta! Inclusive, no caso de dores agudas e inflamação, tomar sorvete pode até trazer alívio, já que o gelado possui propriedades anti-inflamatórias, da mesma forma que uma compressa fria pode aliviar uma inflamação muscular.

“SORVETE NO FRIO DIMINUI A IMUNIDADE”

A imunidade é um sistema complexo, influenciado por uma variedade de fatores, como genética, estilo de vida, alimentação e exposição a patógenos. Nenhum alimento isolado, incluindo o sorvete, tem o poder de diminuir ou aumentar a imunidade de forma significativa.

“O SORVETE SÓ CAUSA MALEFÍCIOS PARA A SAÚDE”

Mito! Quando consumido moderadamente, o sorvete pode trazer benefícios para a saúde, uma vez que é considerado um alimento completo e de valor nutritivo, fornecendo proteínas, carboidratos, vitaminas A, B1, B2, B6, C, D, E e K, além de cálcio, fósforo e outros minerais. No entanto, em excesso, ele pode sim fazer mal à saúde.