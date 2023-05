Bombeiros localizam corpo de adolescente que desapareceu na cachoeira em Jaciara

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta segunda-feira (29) o corpo do adolescente de 16 anos que morreu afogado neste domingo (28) na Cachoeira da Mulata, em Jaciara – MT. Ele tomava banho no local e segundo familiares acabou sendo arrastado pela força da água.

A presença da Polícia Militar foi solicitada devido a quantidade de banhistas no local e necessidade de isolamento. As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) da região interromperam o fluxo intenso de água, através do fechamento temporário das comportas, a fim de melhorar as condições de buscas do mergulhador.

Uma guarnição começou com as buscas ainda no domingo, mas devido a complexidade do local, com galerias nas rochas e muitos galhos e raízes não conseguiu encontrar o menor.

O corpo foi encontrado por volta das 8h desta segunda enroscado em raízes de árvore a 3 metros de profundidade.