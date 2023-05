A equipe do Corpo de Bombeiros procura pelo jovem Jhonnatan Silva Rodrigues, 21 anos, que desapareceu nesta segunda-feira (1) no rio das Mortes, em Primavera do Leste (MT). A corporação confirmou que o jovem ainda não foi encontrado e as buscam seguem nesta terça-feira (2).

Os Bombeiros foram acionados com a informação de que o jovem se afogou no momento em que tentou atravessar o rio. A equipe informou ainda que o local é perigoso e utilizado para canoagem.