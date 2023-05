Brasileiro Thiago Wild elimina número 2 do mundo em Roland Garros e iguala marca de Guga

Thiago Seyboth Wild, número 172 no ranking da ATP, conseguiu uma vitória histórica nesta terça-feira (30), na primeira rodada de Roland Garros, ao eliminar o russo Daniil Medvedev, número 2 do mundo. O último brasileiro a bater um top 2 em um Grand Slam foi ninguém menos que Gustavo Kuerten, o Guga.

Depois de passar pelo qualifying, Thiago fez um grande jogo e superou um dos favoritos ao título por 3 sets a 2, com parciais de 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 2-6, 6-3 e 6-4, em quatro horas e 15 minutos de partida.

Confira os segundos finais da histórica partida de Thiago Wild:

Esta é a segunda participação de Thiago Wild na chave principal de um Grand Slam. O brasileiro chegou a Roland Garros depois de passar pelo alemão Dominik Koepfer nas qualificatórias.

Contra Medvedev, o brasileiro chegou sem nenhum favoritismo, visto que o russo, além de ocupar a segunda colocação no ranking da ATP, vinha de uma vitória no Masters 1000 de Roma na semana passada, o primeiro título dele no saibro.