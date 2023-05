Dupla é impedida de levar criança de 9 anos de escola e polícia investiga tentativa de sequestro

Dois irmãos de 29 e 33 anos foram encaminhados à Delegacia pela Polícia Militar (PM) suspeitos de tentarem retirar uma criança de 9 anos de uma escola municipal, nesta terça-feira (16), em Juscimeira (MT). A PM apreendeu um veículo Fiat Argo Drive com emplacamento de Cuiabá-MT (identificado como UBER) e dois aparelhos celulares.

A Polícia acredita que provavelmente sequestrariam a criança e pela fato da mãe ser gerente de banco, os sequestradores a forçariam a repassar valores em dinheiro para a entrega.

A PM foi acionada pela diretora da Escola e ao chegar no local encontrou com os dois suspeitos.

O CASO

O suspeito de 33 anos disse para os policiais que trabalha como motorista de aplicativo e que havia sido contratado via ligação telefônica (fora da plataforma) e por conversa de Whatsapp por uma pessoa que disse que precisava que ele pegasse o filho dele na Escola em Juscimeira e levasse o menino até a cidade de Campo Verde (MT) em um hospital situado na saída para Chapada dos Guimaraes, pois a mãe da criança havia se acidentado e iria fazer uma cirurgia.

Já a coordenadora da Escola relatou que havia recebido uma ligação e mensagem onde o interlocutor estava se passando pela vítima, que é mãe da criança de 9 anos, solicitando que a direção da Escola liberasse o aluno e o entregasse para a pessoa que estava na porta da Escola e que iria levar a criança para Campo Verde onde familiares do menino haviam se acidentado.

Diante da contradição de informações, a coordenação da Escola desconfiou da situação e entrou em contato com a mãe do aluno pelo número cadastrado na matricula da criança e descobriu que ela não sabia de nenhum acidente e que não autorizava a liberação do filho.

A vítima é gerente em uma agência bancária e relatou que não havia nenhum acidente na família e que não havia pedido para ninguém buscar o filho na Escola.

Foi constatado ainda que o número de celular usado para contato com o suspeito do UBER teria sido também usado para fazer contato com a vítima na data anterior (15/05/2023) quando em conversa de Whatsapp o suspeito procurou a mulher com a intenção de abrir uma conta bancária.

Diante dos fatos, os dois indivíduos foram conduzidos para a Delegacia para prestar esclarecimento.

O suspeito de 29 anos encontra-se sendo monitorado com uso de tornozeleira eletrônica.

Os telefones que estavam com os suspeitos foram entregues para a Polícia Civil (PC).

Todo o caso consta em registro no Boletim de Ocorrência.