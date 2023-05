Flamengo é o único brasileiro entre os clubes mais valiosos do mundo

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo é o único representante brasileiro entre os clubes mais valiosos do mundo. De acordo com um estudo do Sportico, site especializado em negócios do esporte, o Rubro-Negro ocupa a 46ª colocação no ranking, que aponta ainda o Manchester United na liderança e Real Madrid e Barcelona completando o top 3.

Para calcular o valuation (estimativa do valor de mercado) dos principais clubes de futebol do mundo, o levantamento usou como base as receitas totais de cada time, de acordo com demonstrações financeiras disponíveis publicamente.

O faturamento total, então, foi aplicado a um multiplicador específico para cada equipe, que variava de acordo com diversos fatores: histórico de vendas, mercado em que se encontra, marca, desempenho em campo e instalações, por exemplo. Esta é a métrica padrão para avaliar o valor de clubes em processos de valuation.

Além disso, o site realizou entrevistas com especialistas em finanças de times, incluindo banqueiros, advogados e investidores que trabalham ativamente em transações de futebol. Abaixo, a reportagem destaca os principais pontos do levantamento do Sportico sobre os 50 clubes mais valiosos do mundo.

CENÁRIO GERAL E DOMÍNIO DOS GIGANTES EUROPEUS

Ao todo, os 50 clubes do ranking valem coletivamente US$ 73 bilhões (cerca de R$ 365 bilhões na cotação atual). Apenas 15 times, no entanto, têm valuations superiores a US$ 1 bilhão. Este grupo é composto apenas por clubes das cinco principais ligas europeias — Premier League, Bundesliga, LaLiga, Ligue 1 e Serie A — e são responsáveis por 65% do valor total: US$ 47,42 bilhões. Estes números comprovam a força econômica dos gigantes europeus comparados ao restante do futebol mundial. Confira o top 15 abaixo:

1. Manchester United – US$ 5,95 bilhões

2. Real Madrid – US$ 5,23 bilhões

3. Barcelona – US$ 4,95 bilhões

4. Liverpool – US$ 4,71 bilhões

5. Bayern Munique – US$ 4,46 bilhões

6. Manchester City – US$ 4,43 bilhões

7. Arsenal – US$ 3,6 bilhões

8. Chelsea – US$ 3,46 bilhões

9. PSG – US$ 3,41 bilhões

10. Tottenham – US$ 3,19 bilhões

11. Juventus – US$ 1,73 bilhão

12. Borussia Dortmund – US$ 1,61 bilhão

13. Atlético Madrid – US$ 1,56 bilhão

14. Milan – US$ 1,2 bilhão

15. Inter de Milão – US$ 1,11 bilhão

O CURIOSO CASO DA MLS

A MLS (Major League Soccer) não tem nenhum representante entre os 15 primeiros, mas emplacou 18 times no top 50, mais do que qualquer outra liga. A Premier League, por exemplo, tem apenas nove, enquanto a Serie A italiana aparece em terceiro com sete entradas. A presença em peso de clubes da MLS no ranking de clubes mais valiosos do mundo tem dois fatores explicativos: a escassez de opções (são apenas 29 franquias) e a estabilidade de receitas (não há rebaixamento).

Essas características são comuns a todas as ligas esportivas dos Estados Unidos (NHL, NFL, NBA e MLB) e ampliam o multiplicador de receitas usado no levantamento. Como há um limite de franquias e o mandato médio de propriedade é alto, as oportunidades de garantir esses ativos são raras e, assim, o preço sobe.

O modelo econômico, com tetos salarias significativos, é outra vantagem da MLS. O novo acordo de transmissão com a Apple e a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte também oferecem oportunidades únicas para os proprietários.

A franquia mais valiosa da MLS é o Los Angeles FC, avaliado em US$ 900 milhões e 16º no ranking global. LA Galaxy, Atlanta United, Seattle Sounders e Toronto FC são outros clubes bem posicionados. O 18º representante da MLS na lista é o New York Red Bulls, que aparece na 50ª posição com valuation de US$ 525 milhões.

FLAMENGO É EXCEÇÃO EM RANKING

Apenas seis times de fora do “Big 5” da Europa e da MLS alcançaram um posto no top 50 de clubes mais valiosos do mundo. Três são gigantes do futebol mundial reconhecidos pela grande arrecadação com venda de jogadores: Ajax (HOL), Benfica (POR) e Porto (POR).

As principais surpresas, no entanto, são três clubes da América Latina: América (MÉX), Chivas Guadalajara (MÉX) e Flamengo (BRA). Além das receitas recorrentes, o estudo aponta dois fatores para explicar o valuation do trio: a grande torcida e as mudanças estruturais que podem acontecer nas ligas de México e Brasil, nos próximos anos.

Atual campeão da Libertadores e dono da maior torcida do Brasil, o Flamengo é avaliado em US$ 540 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões) e aparece na 46ª posição do ranking, na frente de clubes tradicionais como Sevilla (ESP) e Lazio (ITA) — veja abaixo. Este valor, por exemplo, poderia ser levado em consideração caso a diretoria rubro-negra resolva adotar o modelo da SAF e vender parte das ações para investidores.

45. Leiceister – US$ 545 milhões

46. Flamengo – US$ 540 milhões

47. Chicago Fire – US$ 535 milhões

48. Sevilla – US$ 535 milhões

49. Lazio – US$ 530 milhões

50. NY Red Bull – US$ 525 milhões