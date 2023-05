Governo do Estado assume a concessão da BR-163 em MT

O Governo de Mato Grosso assumiu oficialmente a concessão do trecho estadual da BR-163. A transferência do controle acionário da Rota do Oeste foi assinada nesta quinta-feira (04.05) pelo governador Mauro Mendes junto ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Essa solução construída junto com o Governo Federal tem um grande viés social, pois vai resolver o problema da trafegabilidade da BR-163, em que hoje ocorrem mais de uma centena de mortes ao ano. Vamos poupar muitas vidas e é para isso que o Estado existe, para aplicar o dinheiro de forma correta a serviço do cidadão”, afirmou o governador.

A iniciativa inédita do governo permite que as obras de melhorias na rodovia sejam realizadas de forma imediata, sem a necessidade de passar por relicitação, o que demoraria cerca de cinco anos para ocorrer. Além disso, permitirá a manutenção do patamar tarifário.

O presidente Lula fez questão de destacar a solução inovadora encontrada pelo Governo de Mato Grosso, que por meio da MT Par, assumiu o controle acionário da concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho mato-grossense da BR-163.

“Queremos agradecer ao Estado de Mato Grosso, por ter a coragem de assumir uma tarefa que mercado não quis assumir. É muita coragem ter a responsabilidade de fazer uma estrada que o mercado não deu conta e acho que não só o povo de Mato Grosso vai ganhar, mas todo o Brasil, pois outros Estados deverão adotar essa medida”, disse Lula.

O governo irá investir R$ 1,6 bilhão em dois anos e as obras de recuperação de trechos da rodovia começam imediatamente. Um cronograma já foi estabelecido com base técnica, considerando os pontos com maior número de acidentes e pior fluidez no tráfego, definindo trechos prioritários.

São eles: o trecho entre Posto Gil e Nova Mutum (Km 507 ao Km 603); a travessia urbana de Sinop (Km 823 ao Km 834), e a Rodovia dos Imigrantes (KM 321,3 ao 353,5), que receberá obra de manutenção, neste primeiro momento. A projeção é de que ao menos 36 quilômetros de pistas duplicadas sejam entregues ainda no primeiro ano de concessão.

O Governo também vai iniciar a construção de travessias urbanas em trechos da BR-163 na região Norte do Estado. Em Sinop, por exemplo, estão previstos dois viadutos. Em seguida, as obras serão realizadas em Sorriso.

Também estavam presentes os ministros Renan Filho (Transporte) e Rui Costa (Casa Civil), os senadores Jayme Campos, Margareth Buzzetti e Wellington Fagundes, deputados federais Juarez Costa, Fábio Garcia e Coronel Assis, deputados estaduais Max Russi, Valmir Moretto, Wilson Santos e Diego Guimarães, presidente da MT Par, Wener Santos, secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil), Laice Souza (Comunicação), Basílio Bezerra (Planejamento e Gestão), César Roveri (Segurança) e Rogério Gallo (Fazenda), diretor institucional da Rota do Oeste, Júlio Perdigão, e representantes da Caixa Econômica e Banco do Brasil.