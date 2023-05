Helicóptero com destino à Agrishow cai e deixa dois mortos

Um helicóptero que tinha como destino a feira internacional de tecnologia agrícola, a Agrishow, realizada na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, caiu em São Carlos, no fim da tarde de quarta-feira (3).

Na aeronave estavam o piloto Luiz Ricardo Nazarini, de 45 anos, e o copiloto Heber Carvalho Guilhen, de 26. Eles morreram carbonizados no acidente.

O helicóptero caiu dentro de uma propriedade particular, às margens da rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, que liga São Carlos a Ribeirão Preto.

Segundo os moradores do local, a aeronave caiu e, na sequência, houve a explosão. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, responsável pela ocorrência, o veículo estava com uma carga de combustível muito grande.

O delegado Gilberto de Aquino informou que o helicóptero pertence à empresa Siltomac, que tem sede em São Carlos. Os pilotos já tinham feito viagens de São Carlos a Ribeirão Preto, trazendo e levando passageiros à Agrishow.

Por volta da 17h, eles abasteceram o veículo e voltaram à feira para buscar passageiros, mas não chegaram ao destino devido ao acidente.

Com a explosão, a aeronave, incendiada, ficou totalmente destruída. As causas do acidente ainda são investigadas. A área onde houve a queda está interditada até a chegada da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), que deve ocorrer ainda nesta quinta-feira (3).