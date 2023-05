Homem é espancado com capacete e fica caído na rua à espera de socorro no Monte Líbano

Uma briga entre duas pessoas ocorrida na noite deste sábado (20) no bairro Mote Líbano, em Tangará da Serra – MT, acabou com um homem gravemente ferido. Ele perdeu bastante sangue ainda no local, devido aos ferimentos no rosto e na cabeça.

Não há informações de como a briga teria começado. Os populares só notaram o momento em que começaram as agressões.

Segundo repassado por testemunhas, o suspeito do crime estava armado e fez ameaças de morte contra a vítima. Ele já teria, inclusive, passagens pela polícia.

O caso será investigado.