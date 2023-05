Inscrições para a ‘Garota Exposul 2023’ iniciam nesta sexta-feira (05)

A partir desta sexta-feira (05/05), as inscrições para a Garota Exposul 2023 estarão abertas e com o encerramento no final do mês de junho. Vale lembrar que para participar do concurso não haverá cobrança de nenhum valor por parte da organização, e as inscrições só serão feitas por um link disponibilizado nas redes sociais oficiais do evento (@exposuleuvou).

Após as etapas iniciais de pré-seleção, com a avaliação online e na sequência de forma presencial será feita a escolha do grupo de candidatas, que no início do mês de julho concorrerá na grande finalíssima para a escolha das três vencedoras selecionadas, que ocuparão os cargos respectivamente de Garota Exposul, Garota Country e Garota Rodeio.

De acordo com a organização do evento, os pré-requisitos para a inscrição é que a candidata tenha mais de 18 anos, que resida na Região Sul de Mato Grosso e tenha disponibilidade de tempo para atender a intensa agenda de divulgação do evento, além de muita disposição desempenharem um papel fundamental no evento.

VENDA DE PASSAPORTES

A venda dos passaportes para a 49ª Exposul, que dará o direito de curtir na Arena João Potero os cinco shows nacionais deste ano, já está a pleno vapor no segundo lote comercializado por R$ 250,00. Além das atrações musicais, o público terá uma novidade, o palco 360°, que possibilitou o aumento da área de pista em 40%.

A entrada para uma única noite custará o valor de R$ 200,00 (inteira) e a meia entrada R$ 100,00. Pontos de vendas: Rancho Country, Padaria Vip, West Country, TXC Shopping, Bandeirantes Calçados e pelo site Guichê Web.

Com o passaporte garantido, só restará esperar a chega do mês de agosto e a Exposul com Gusttavo Lima (09/08), Murilo Huff (10/08), Bruno & Marrone (11/08), e no último dia Felipe & Rodrigo e Hugo & Guilherme (12/08).