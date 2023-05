Juscimeira | Mãe é presa por maus-tratos após agredir e deixar marcas no corpo de filho de 9 anos

Uma mulher de 32 anos foi presa pela Polícia Militar (PM) após agredir o filho de 9 anos, na noite desta quinta-feira (25), no Distrito de Irenópolis, em Juscimeira (MT). Ela deve responder pelos crimes de maus-tratos e lesão corporal grave.

A guarnição foi acionada pelas conselheiras tutelares para dar apoio na ocorrência.

As conselheiras disseram que receberam a denúncia via whatsapp com várias fotos da criança com lesões pelo corpo que foram causadas pela mãe.

Diante dos fatos, a guarnição deslocou para o local juntamente com as conselheiras tutelares. Os fatos foram constatados.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia para as providências que o caso requer.

A criança ficou aos cuidado do conselho tutelar.