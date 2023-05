Mulher esfaqueada por ex-marido que não aceitava o fim do relacionamento morre em hospital

Uma mulher identificada como Maria Helena, 46 anos, morreu após ficar quase 10 dias internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional, em Sinop (MT). Maria foi esfaqueada no dia 12 de maio, em um bar, no bairro Pequena Londres. Conforme informações, ela foi esfaqueada pelo ex-marido que não aceitava o fim do relacionamento.

Testemunhas relataram que a mulher estava no estabelecimento quando o ex-marido desceu da motocicleta com uma faca. Em seguida, o agressor desferiu facadas no abdômen da vítima. Populares socorreram Maria até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Após o crime o suspeito fugiu e até o momento não foi encontrado.

O caso é investigado pela Polícia.

O sepultamento ocorreu neste domingo (21) no cemitério municipal.