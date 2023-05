O passaredo chilreante

Impressionei-me com uma cena esta manhã aqui no Grupo Agora. Durante o café da manhã que nos é oferecido diariamente, seis amigas e colegas de trabalho se reuniram em roda para conversar. Bom, nada de extraordinário nisso não fosse o fato de que as seis conversavam sobre seis assuntos diferentes todas falando ao mesmo tempo!

Atônitos, nós os meninos, formando um segundo círculo, estávamos todos boquiabertos admirando o verdadeiro passaredo chilreante. Não eram apenas suas bocas que falavam; mãos e olhos também diziam um monte de coisa que só mesmo elas poderiam entender. Incrível!

Nós homens somos mesmo bastante limitados quanto à comunicação. Não notamos detalhes. Acenos nos passam despercebidos na maioria das vezes. Quando o marido coloca o pé no portão de casa, a mulher já sabe como foi o dia todo dele. Nenhum apalavra foi pronunciada, mas seu corpo, seu gestual, seu semblante dizem muito à mulher. Nós, limitados como eu disse, só vamos perceber que nossa esposa está “bicuda” horas depois. Que lástima.

Mulher é um bichinho sensacional mesmo. Por isso que mãe é bem diferente de pai. Mãe sente a dor do filho, não na carne, mas no coração. Ela carrega para sempre qualquer ofensa ou afago que alguém faça para seus filhos. São protetoras (até demais), acolhedoras, desesperadamente apaixonadas pelos seus, altruístas e graciosas. Não apenas conseguem falar sobre vários assuntos ao mesmo tempo, como inclusive se dar bem em diversas atividades ao mesmo tempo. Mulher dá de mamar para o bebê, mexe na panela ao fogão, fala ao telefone e atende a porta, tudo ao mesmo tempo. Pede pra um homem tomar conta de duas tartarugas: uma escapa e a outra fica grávida.

Neste domingo, teremos um dia dedicado às mães, certamente a principal atribuição de uma mulher. Se você ainda tem a sua por aqui, corre para lhe dar um beijo e um abraço apertado (não esquece o presente também, poxa!). Elas farão falta eterna quando partirem, eu o sei. E a todas as mamães, meus cumprimentos sinceros e o agradecimento por este tão nobre, essencial e divino ofício, o de ser mãe! Feliz dia das mães para vocês!