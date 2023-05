Procurando as flores

Um amigo querido me contou que, certa vez, uma jovem garota pedira ao pai autorização para ir ao baile que aconteceria no sábado seguinte. “Não, minha filha, você é muito jovem para ambientes assim”, negou-lhe o pai. Ela ainda insistiu na véspera do evento, recebendo de seu pai outra negativa. No sábado à tarde, porém, o pai pensou melhor e consentiu que a filha fosse ao baile. Disse-lhe: “Está bem, filha, pode ir ao baile, mas não volte muito tarde”. Ao que lhe devolveu a filha: “O baile já era, pai, o baile já era.”

O baile não era o baile; era a expectativa para o baile que contava. Era as conversas com as amigas durante a semana para saber que vestido cada uma usaria. Era o sapato emprestado da prima para combinar melhor com a roupa. Era o conselho sobre maquiagem que a amiga lhe daria. Era a joia que a mãe lhe emprestaria que um dia já pertencera à sua avó. O baile não era o barato, mas a expectativa em relação a ele.

Ana Vilela, em sua canção “Trem-Bala” (que eu amoooooo), deixou isso muito claro no seguinte verso: “Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu”. O caminho encanta mais que o destino e o percurso, mais que seu final. Notar as flores na caminhada ajuda a suportar a ansiedade da chegada. O caminho, por vezes, é longo; se não o desfrutarmos durante o trajeto, ele pode se tornar insuportável.

Um colega de trabalho me surpreendeu hoje ao afirmar que Sêneca, o notável jurista e filósofo romano do século I (4 a.C. – 65), o estaria ajudando muito. Defensor do estoicismo, ele afirmava que o homem devia empregar tudo que tinha para desenvolver a ataxia, que é a capacidade de não se incomodar com nada que ocorresse. Tudo acontece por um bom motivo e em perceber ou confiar nisso é que repousa a paz de espírito.

A ansiedade é nossa tentativa infrutífera de adiantar o tempo ou nossa estupidez em querer viver o problema que ainda não existe. Calma, há tempo para tudo! Veja o caso de nossa família. Estamos todos aguardando a chegada do Rafael, meu segundo netinho. Claro que desejo muito segurar-lhe nos braços e o beijar; mas, pergunto: que aconteceria se, para isto, eu o retirasse do ventre de minha filha antes do término da gestação? Minha ansiedade só provocaria um aborto. Por isso, esperar o tempo certo, embora desconfortável, é necessário.

E, enquanto espera, vai desfrutando das flores no caminho! No caso do meu netinho, a gente vai vendo a barriga da Letícia crescer, vai comprando as roupinhas para o enxoval, fazendo assinatura de fraldas (acredita que já existe isso!?), acompanhando os resultados de exames de ultrassom que ela faz nas consultas de pré-natal etc. Durante o tempo em que o aguardamos, já desfrutamos da sua existência, e sua chegada está logo ali!

Procure as flores do caminho, em qualquer tempo e circunstância. O barulho das preocupações e as miragens da ansiedade podem lhe roubar o perfume que elas exalam. Não os permita. Você poderia perguntar: “Mas, espera aí, Vanzeli. Você está trabalhando em um feriado (aliás, feliz Dia do Trabalhador para todos!). Onde estão as flores nisso!” Deixe-me lhe dizer: é melhor trabalhar em feriado que procurar emprego em dia útil. Tá vendo! Sempre há flores para serem contempladas. Encontre-as.