Trio é preso em Rondonópolis suspeito de aplicar golpe de R$ 125 mil em vítima de Cuiabá

Três pessoas sendo dois homens de 39 e 34 anos e uma jovem de 18 anos foram presos pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), nesta quinta-feira (11), em Rondonópolis (MT). Os policiais apreenderam dinheiro, cartões, celulares e outros materiais.

Os policiais receberam uma denúncia informando que um homem de 51 anos morador da cidade de Cuiabá (MT) havia sido vítima do crime de estelionato ocorrido no dia 10 de maio de 2023, onde a vítima realizou duas transferências nos valores de R$ 65 mil e R$ 60 mil nas contas em nome do suspeito de 39 anos e da jovem de 18 anos.

A vítima estava negociando um carro que viu nas redes sociais e acabou caindo no golpe.

Diante dos fatos, os policiais iniciaram as investigação. Uma equipe localizou os dois suspeitos homens, onde com 1 deles os policiais apreenderam a quantia de R$ 4.600 e com o outro indivíduo a PC apreendeu a quantia de R$ 2.355.

O suspeito de 34 anos confessou participação no crime e afirmou que o outro suspeito havia prometido uma quantia em dinheiro para utilizar a conta dele em troca e que todo o dinheiro apreendido com ele é proveniente do crime.

A jovem de 18 anos foi localizada na cada dela no bairro Jardim Assunção. Com ela os policiais apreenderam R$ 1.150.

No momento da abordagem, a suspeita confessou ter emprestado a conta dela para receber o valor da ação criminosa. Ela disse que recebeu o valor de R$ 1.200 para utilizar na conta virtual. Ela ainda afirmou que o suspeito ficou com o celular dela para fazer a transação.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos suspeitos que foram encaminhados para a DERF.