4ª temporada de Sintonia tem estreia marcada para 25 de julho na Netflix

Fãs de Sintonia, temos novidades para vocês: a muito aguardada quarta temporada acaba de ganhar cartaz e data de estreia. É já no dia 25 de julho que Rita (Bruna Mascarenhas), Nando (Christian Malheiros) e Mc Doni (Jottapê) iniciam um novo capítulo das suas vidas após o fatídico final dos últimos episódios, que os colocou no meio do fogo cruzado. Família, a situação é séria e nada será como antes para o trio de protagonistas.

Nando, na sua busca pela redenção, vai ter de lidar com as graves consequências impostas aos amigos e à família. Doni, ferido pelo tiroteio, luta para dar um novo rumo à carreira, mas encontra um novo percurso nos sonhos de outras pessoas ao regressar às origens. Já Rita, agora estudante de Direito, vive o dilema de acreditar, ou não, na justiça brasileira. A adolescência ficou definitivamente para trás, e a história encaminha-se para o final, em que os três personagens terão os seus destinos traçados de uma vez por todas.

Com produção da Gullane, Sintonia é baseada numa ideia original de KondZilla e foi criada por KondZilla, Felipe Braga e Guilherme Quintella. É a série brasileira mais vista no serviço e chegou a ficar duas semanas no Top 10 global de séries não faladas em inglês da Netflix.

A realização geral da quarta temporada é de Johnny Araújo e a realização de episódios de Johnny Araújo, Daniela Carvalho e Cisma. Guilherme Quintella é o argumentista principal, com argumento também de Duda de Almeida, Donna Oliveira, Fernanda Terepins e Raul Perez.